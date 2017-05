SICILIA: SPESE PAZZE ALL'ARS, ARCHIVIAZIONE PER 45 POLITICI

22 maggio 2017- 14:08

Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Finisce con l'archiviazione per 45 tra deputati, ex deputati e dirigenti, l'inchiesta sulla 'spese pazze' dell'Assemblea regionale siciliana. L'accusa a carico degli imputati era di peculato. Oggi, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo Filippo Serio, accogliendo la richiesta della Procura, ha archiviato la posizione di 45 persone, tra cui il Presidente dell'Ars Giovanni Ardizzone, ma anche l'assessore regionale Antonello Cracolici e l'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. In sede contabile alcuni imputati erano stati condannati per danno erariale. Secondo il gip Serio non è stato ravvisato, da parte degli imputati, il dolo. Da qui l'archiviazione.