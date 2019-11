4 novembre 2019- 19:25 Sicilia: Sunia Palermo, '220 mln sbloccati ma da Regione nessuna somma case popolari'

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una distribuzione "insufficiente" e sbagliata dei finanziamenti. Il Sunia Palermo interviene così sulla notizia dei 220 milioni di euro sbloccati dalla Regione per la realizzazione di infrastrutture nell'isola. "Sono state previste sette gare per un centinaio di case popolari in diverse province siciliane ma nessuna di queste per realizzare alloggi a Palermo - afferma il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish - A Palermo sono stati assegnati 50 milioni per realizzare solo 5 parcheggi e niente per le case popolari". "Apprezziamo l'intenzione del governo regionale - aggiunge - che è intervenuto in materia di infrastrutture sbloccando 28 gare per 220 milioni di euro, e sappiamo che a Palermo con le ztl servono i parcheggi, ma riteniamo che la distribuzione dei finanziamenti, rispetto alle esigenze emergenti e incalzanti della città, sia stata insufficiente e che le somme debbano essere redistribuite per dare anche una riposta alle migliaia di famiglie in attesa da decenni di una risposta abitativa seria. Il bando per le case popolari a Palermo è fermo dal 2004 e ci sono circa 10 mila famiglie iscritte nelle graduatorie per le case popolari".