3 luglio 2019- 10:24 Sicilia: sviluppo e rapporti commerciali con la Spagna, incontro a Palazzo d'Orleans

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - La Sicilia è la prima regione italiana scelta dalla Camera di Commercio di Spagna in Italia per avviare il ciclo di incontri volti a presentare, agli operatori economici, le molteplici opportunità di sviluppo e per consolidare lo scambio commerciale tra il nostro Paese e la penisola iberica. L’evento 'Sicilia-Spagna: rapporti commerciali e opportunità', previsto per domani, giovedì 4 luglio, alle 9.30 a Palazzo d’Orleans, a Palermo, è stato concordato in occasione della visita di cortesia dell’ambasciatore del Regno di Spagna in Italia Alfonso Dastis al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci avvenuta nel mese di maggio. A livello nazionale, Italia e Spagna intrattengono già ottime relazioni commerciali in costante crescita. L'Italia nel 2018 ha esportato circa 21 miliardi di euro verso la Spagna (+4,5 per cento rispetto al 2017) e ha importato 22 miliardi di euro (+2,2 per cento rispetto al 2017). A livello regionale, anche la Sicilia ha uno storico e solido legame con la Spagna verso la quale le esportazioni nel 2018 sono cresciute a 577 milioni di euro (+21,5 per cento rispetto all’anno precedente) e le importazioni a 475 milioni di euro (+27 per cento rispetto all’anno precedente).