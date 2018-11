20 novembre 2018- 14:07 Sicilia: Toninelli, lo stato della viabilità è postbellico

Palermo, 20 nov. (AdnKronos) - "Era necessario dovere e potere vedere con i miei occhi la situazione della viabilità in Sicilia. Qui la situazione va ben oltre l'emergenza specialmente se mettiamo il focus sulla viabilità provinciale". E' la denuncia del ministro Danilo Toninelli, a Palermo dopo avere incontrato il Presidente Nello Musumeci. "Situazioni postbelliche come quelle in cui versano molte strade locali e provinciali necessitano di interventi altrettanto straordinari". "Abbiamo condiviso di creare un percorso che porti la Sicilia ad avere delle possibilità di interventi straordinarie", dice, annunciando un commissario straordinario per la viabilità locale.