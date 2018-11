27 novembre 2018- 17:04 Sicilia: Toninelli, Musumeci chieda nomina Commissario

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Ho proposto al governatore Musumeci di inoltrare richiesta affinché il Governo possa nominare un commissario straordinario in grado di sbloccare i fondi, aggirare gli ostacoli burocratici e far partire tanti progetti di messa in sicurezza e ammodernamento della disastrata viabilità siciliana". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in un post su Facebook sottolineando la necessità in Sicilia "dopo decenni in cui la politica ha fatto poco e male", "di un profondo cambiamento" perché servono "interventi di manutenzione infrastrutturale urgentissimi"."Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Senza collaborazione istituzionale non si risolvono i problemi. Ridiamo dignità a un'isola che merita tanto e che mi regala sempre grandi emozioni, come potete vedere voi stessi da queste immagini", conclude il ministro illustrando le sue parole con un video della sua visita in Sicilia.