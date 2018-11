19 novembre 2018- 12:48 Sicilia: Toninelli, più Stato in gestione strade provinciali

Scillato (Palermo), 19 nov. (AdnKronos) - "Sono qui per parlare con gli esponenti locali, con il Presidente della Regione, per far sì che ci sia più Stato, più Anas, nella gestione soprattutto delle strade provinciali che sono dissestate". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro Danilo Toninelli, arrivano sul cantiere del viadotto Himera lungo l'ausotrada Palermo-Catania dopo il cedimento di un pilone. "Molte strade sono in un pessimo stato di manutenzione", ha detto ancora. "I siciliani meritano una mobilità migliore", ha concluso.