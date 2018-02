SICILIA: TORNANO TETTI STIPENDI ARS, ASSENZA (DB) 'ATTO DOVUTO'

14 febbraio 2018- 13:17

Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Soddisfatto poiché abbiamo compiuto un atto dovuto e atteso e perché ho trovato ampia collaborazione praticamente da tutti i rappresentanti delle categorie dei lavoratori dell’Assemblea regionale". Lo ha detto, alla fine dei lavori dell’ultimo vertice tra sindacati e Consiglio di presidenza dell'Assemblea regionale siciliana, il deputato di Diventerà bellissima Giorgio Assenza che ha condotto le trattative sul tetto agli stipendi di Palazzo dei Normanni durante le ultime settimane in qualità di presidente del Collegio dei questori."Adesso confido che al momento dell’ufficializzazione dell’accordo – riprende – anche l’ultima sigla sindacale che oggi è rimasta assente alla riunione apponga la propria firma. La buona volontà di tutti ha portato a un risultato più che soddisfacente per tutti, nel nome del risparmio della spesa pubblica e anche un passo avanti nella cura che la politica deve operare per ovviare al suo scollamento con i cittadini che da anni soffre" conclude.