27 aprile 2018- 18:25 Sicilia: Trizzino (M5S), assunzioni Arpa grande vittoria per ambiente

Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - “Da anni finalmente una norma di giustizia a tutela dell’ambiente, grazie alla quale verranno aperti i concorsi pubblici per il reclutamento di nuovo personale qualificato all’interno dell’agenzia per l’ambiente ARPA. Una volta tanto i giovani laureati, non dovranno scappare dalla Sicilia e trovare lavoro altrove, perché per la prima volta la Regione Siciliana aprirà le porte, tramite concorso pubblico, a geologi, biologi e ingegneri”. A dichiararlo è il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino, primo firmatario dell’emendamento, inserito dal governo Musumeci, nell’articolo 3 della legge di stabilità regionale 2018 appena approvato dall’aula, e sottoscritto dai componenti M5S della Commissione Ambiente composta da Valentina Palmeri, Stefania Campo e Nuccio Di Paola. “L’approvazione di questo articolo, è una grande vittoria per l’ambiente. Il lavoro che svolge l’Arpa - spiegano i deputati - è importantissimo, specie in una regione dalle mille vertenze di tipo ambientale, dove insediamenti industriali, di lavorazione di idrocarburi e discariche, hanno reso, vaste aree dell’Isola, a rischio ambientale. Ad oggi, l’agenzia opera con un solo terzo del suo personale, cosa, che rende praticamente impossibile fare indagini ambientali e carotaggi, in territori come quello di Gela, dove, tali rilevamenti sono attualmente a carico di un solo tecnico specializzato. Stessi numeri esigui anche per Priolo o Milazzo e altre zone a rischio ambientale siciliane”.