22 ottobre 2019- 18:46 Sicilia: Udc, domani in aula ddl sui rifiuti

Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Il disegno di legge sui rifiuti arriverà domani all’Ars. Lo annuncia una nota del gruppo parlamentare a Sala d’Ercole dell’Udc che si è riunito oggi a Palazzo dei Normanni insieme agli assessori Mimmo Turano e Alberto Pierobon. “Condividiamo totalmente - scrivono i parlamentari regionali dello scudocrociato - l’impianto del disegno di legge sui rifiuti messo a punto dall’assessore Pierobon e ne auspichiamo la rapida approvazione. Si tratta di un provvedimento fondamentale che consentirà di riportare all’ordinarietà la gestione dei rifiuti dopo decenni di emergenze”. Il gruppo dell’Udc ha espresso anche apprezzamento all’assessore delle Attività produttive Mimmo Turano per il disegno di legge di riforma del settore del commercio: “un provvedimento più che mai necessario ad oltre vent’anni dall’ultima legge”.I deputati regionali dell’Udc hanno anche affrontato il tema vitalizi e alla fine della riunione hanno ribadito la delicatezza dell’argomento “che va affrontato con serietà e rigore evitando le tentazioni del populismo mediatico”. Una battuta del documento dei parlamentari dello scudocrociato è riservata anche al compagno di partito Figuccia, assente alla riunione, che nei giorni scorsi era stato estremamente polemico sul taglio dei vitalizi: “abbiamo letto una dichiarazione dell’amico Vincenzo Figuccia che oltre ad attribuire al presidente Miccichè la mancata rinascita della Sicilia, tira in ballo i dinosauri. Ora, considerato che il Presidente dell’Ars non ha bisogno di difese d’ufficio, vorremmo spendere una parola per i dinosauri perché è vero che il Parlamento siciliano è il parlamento più antico del mondo ma non è così antico da far prendere il vitalizio ai dinosauri”.