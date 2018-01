SICILIA: UFFICIO PRESIDENZA ARS, RIPRISTINARE TETTO 240MILA PER STIPENDI DIRIGENTI (2)

17 gennaio 2018- 13:52

(AdnKronos) - Retribuzioni inferiori, invece, per i dipendenti assunti con i concorsi che saranno banditi in questa legislatura. La proposta dell’Amministrazione prevede 240mila euro lordi per i dirigenti, 172mila euro per gli stenografi, 166mila per i segretari, 115mila per i coadiutori e 99mila per gli assistenti parlamentari. Soddisfatto dell’incontro il presidente del Collegio dei questori Giorgio Assenza, delegato a trattare con i sindacati. "In caso di adozione da parte del Senato di nuovi limiti al trattamento economico dei dipendenti - spiega il parlamentare -, abbiamo anche previsto di adeguare i tetti del personale dell’Ars a quelli del Senato. C’è stato un clima sereno e cordiale. Il prossimo incontro è previsto per il 30 gennaio, quando i sindacati presenteranno le loro proposte".