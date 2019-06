7 giugno 2019- 18:16 Sicilia: Vacca in visita a Palazzo Reale, 'Mibac pronto a collaborare per innovazione'

Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "Palermo e la Sicilia hanno una ricchezza storica, artistica e culturale straordinaria, capolavori come il Palazzo Reale e la Cappella Palatina che attirano visitatori da tutto il mondo. Molto è stato indubbiamente fatto per la valorizzazione di Palazzo Reale, molto si può ancora fare grazie all'innovazione digitale. Sebbene la Regione siciliana sia autonoma nella gestione del patrimonio culturale, il Mibac è pronto a dialogare con tutte le istituzioni per valorizzare al meglio i nostri tesori". Così il sottosegretario del Ministero per i Beni e le attività culturali con delega alla digitalizzazione Gianluca Vacca oggi in visita al Palazzo Reale di Palermo. Invitato dalla Fondazione Federico II e accompagnato dal suo presidente Gianfranco Micicchè e dal direttore generale Patrizia Monterosso, Vacca ha potuto ammirare la Cappella Palatina, gli appartamenti reali, i giardini reali e la mostra 'Castrum Superius'.