1 dicembre 2018- 09:39 Sicilia: Vallefuoco nuovo direttore regionale Vigili fuoco

Palermo, 1 dic. (AdnKronos) - Gaetano Vallefuoco, Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha assunto oggi l’incarico di Direttore regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia per un biennio, disposto il 20 novembre scorso dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno. Gaetano Vallefuoco - nato a Napoli nel 1960 - subito dopo aver conseguito la maturità scientifica alla Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli, entra nel 1979 all'Accademia Navale di Livorno (1979-1983), dove frequenta i corsi normali come Ufficiale del Genio Navale, conseguendo nel 1987 la laurea in ingegneria navale e meccanica all'Università degli Studi di Napoli.Nel periodo trascorso nella Marina Militare Italiana ha partecipato alle campagne di addestramento a bordo della Nave Scuola Amerigo Vespucci (1980) e degli Incrociatori lanciamissili Caio Duilio (1982) e Vittorio Veneto (1983 e 1984), svolgendo altresì l’incarico di Ufficiale addetto al 3° Supporto Tecnico Mobile della Squadriglia Aliscafi a Brindisi (1987-1988). Dopo aver lasciato la Marina Militare Italiana nel 1988 con il grado di Sottotenente di Vascello, svolge una significativa esperienza nelle costruzioni navali nello stabilimento di Monfalcone della Fincantieri S.p.a. in qualità di tecnico addetto all’allestimento della nave da crociera Crown Princess (1988-1990). Nel dicembre 1990 entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prestando servizio come funzionario tecnico nei Comandi di Trieste (1990-1995) e Venezia (1995-1998), ed, infine, a Padova alla Direzione interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile per il Veneto e il Trentino Alto Adige (1998-2003), dove si occuperà di formazione professionale, nonché di analisi del rischio e verifiche ispettive degli stabilimenti industriali ricadenti nel campo di applicazione della normativa sui rischi di incidenti rilevanti denominata "Seveso".Nel maggio del 2003 è nominato Primo Dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed assume l'incarico di Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Udine nel luglio dello stesso anno. Nel giugno del 2009 è promosso alla qualifica dirigenziale di Dirigente Superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ricoprendo l’incarico dirigenziale di Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro (2009-2010). Successivamente, ha assunto gli incarichi dirigenziale di Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo (2010-2014), Napoli (2014-2017) ed, infine, di Milano (2017-2018). L’8 febbraio 2018 viene nominato dal Consiglio dei Ministri Dirigente Generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assumere l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Molise. Dal 1 dicembre 2018 assume per un biennio l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione regionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile della Sicilia. Nel 2007 ha conseguito la laurea triennale in Scienze Politiche e Sociali presso la Libera Università San Pio V di Roma.