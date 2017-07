SICILIA: VERTICE MDP E SI CON ORLANDO, PER REGIONALI PROPOSTA COMUNE E INCLUSIVA

Palermo, 18 lug. (AdnKronos) - "Una proposta politica comune, aperta e inclusiva" per il governo della Sicilia in grado di mettere insieme "le migliori esperienze civiche e progressiste siciliane". Di questo hanno ragionato oggi una delegazione di unitaria di Art.1 Mdp e Sinistra Italiana e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Un faccia a faccia, a cui hanno partecipato, oltre al primo cittadino, il suo braccio destro Fabio Giambrone, Angelo Capodicasa, Mariella Maggio e Pippo Zappulla per Art.1-Mdp e Luca Casarini e Bianca Guzzetta per Sinistra Italiana, per fare il punto in vista delle elezioni regionali del 5 novembre. Durante l'incontro sono stati discussi i punti politici e programmatici "sui quali rifondare la visione di una Sicilia nuova e in netta cesura con le politiche del governo Crocetta". Sul tappeto la questione dell'accoglienza dei migranti, il tema dei beni pubblici e comuni come l'acqua e i rifiuti, gli interventi per lo sviluppo economico e occupazionale e la questione morale. "Il profilo del candidato governatore come quello del presidente del Senato, Pietro Grasso, segnerebbe per questo progetto - sottolineano Mdp e Sinistra italiana - un punto importante, grazie al quale fare partire una forza egemone in grado di scardinare assetti precostituiti e per costruire politiche reali ed efficaci in grado di incidere sulla vita dei siciliani e delle siciliane". Già dai prossimi giorni i promotori dell'incontro di oggi si riuniranno per "concretizzare modalità, struttura e iniziative del progetto".