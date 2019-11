6 novembre 2019- 12:59 Sicilia: viadotto Himera, Fillea Cgil 'fine lavori entro aprile 2020'

Palermo, 6 nov. (Adnkronos) - Tra un mese il montaggio del nuovo ponte sul viadotto Himera, sull'autostrada A19 Palermo-Catania, e entro fino aprile 2020 la fine del cantiere. Sono gli ultimi dati raccolti dalla Fillea Cgil Palermo in un incontro che si è svolto con l'Himera scarl per analizzare le criticità emerse e monitorare lo stato dell'opera che avrebbe dovuto essere consegnata un mese fa. I materiali per la costruzione del viadotto sono già arrivati e il montaggio è affidato alla impresa agrigentina di costruzioni metalliche Icm&Eng. L'opera, di 8 milioni di euro, si trova al 40 per cento della sua realizzazione. Il cantiere sulla A19 è partito a maggio del 2018 e il completamento dell'opera era previsto per settembre 2019. "Dal mese di maggio a ora alcune criticità hanno rallentato l'esecuzione dei lavori e per l'impresa non è stato possibile consegnare l'opera entro i termini - spiega il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo - Una delle condizioni che ha determinato il ritardo riguarda l'ubicazione del cantiere. La messa in sicurezza e il ripristino del nuovo viadotto sono andati avanti a rilento a causa dell'intasamento del terreno, per la frana che ha causato il crollo e perché il cantiere si trova sul letto del fiume Imera".