6 novembre 2019- 12:59 Sicilia: viadotto Himera, Fillea Cgil 'fine lavori entro aprile 2020' (2)

(Adnkronos) - Malgrado le difficoltà e la Fillea ha potuto verificare il completamento dei nuovi piloni che serviranno alla posa del viadotto. "Si rimane solo in attesa del montaggio della struttura in ferro e qui è insorto il secondo grosso problema - spiega Ceraulo - Per la fornitura dei materiali metallici era stata incaricata l'azienda Lmv spa di Verona che sei mesi fa è andata in concordato. Tutte le commesse si sono fermate, anche la produzione dei materiali per il ponte di Palermo. In aggiunta a questo, per la concomitanza del lavori al ponte Morandi, tutte le maestranze dell'impresa, anche quelle impegnate su Palermo, sono state spostate presso un'altra fabbrica di profilati metallici di Genova". "Non comprendiamo perché - sottolinea il sindacato - a Genova l'opera è seguita da un commissario che ha tagliato i tempi, da noi, pur trattandosi di un'opera strategica come l'autostrada Palermo-Catania, non si sia intervenuti in egual misura con un commissariamento. Questo è stato un grave errore". Il terzo problema riguarda il 'varo' del ponte che è stato invertito. "Si farà dal basso, condizione che richiede la realizzazione di un piano stradale sottostante per consentire la corretta esecuzione dei lavori e il passaggio dei mezzi aziendali – afferma Ceraulo – Salvo imprevisti, nel nuovo cronoprogramma i lavori dovrebbero terminare a fine aprile 2020. La stessa data di fine lavori annunciata per il ponte Morandi".