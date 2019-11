4 novembre 2019- 18:07 Sicilia: zone franche montane, domani incontro comitato-sottosegretario Villarosa

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Una rappresentanza del comitato promotore per l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia, insieme ad alcuni sindaci dell'isola e alla deputata del M5S Valentina Zafarana, sarà ricevuta domani, martedì 5 novembre, dal sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa. Sul tavolo si porterà una vertenza di cui si discute da oltre 1.660 giorni, da quando il 16 aprile 2015 è stato depositato all’Ars un apposito disegno di legge. Interessati mezzo milione di cittadini delle aree di montagna siciliane che vivono in 132 Comuni. "Le risorse per finanziare le Zfm in Sicilia ci sono – afferma Vincenzo Lapunzina, coordinatore regionale del comitato pro Zfm – Abbiamo individuato il cespite tributario dove si annidano e ci riferiamo all’Iva all’importazione che statutariamente dovrebbe restare in Sicilia. Un diritto previsto ma mai riconosciuto. Nell’anno 2018, secondo i dati acquisiti dalla Direzione regionale delle dogane, lo Stato ha incamerato oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro di tributi, relativamente a merci destinate alla Sicilia, quindi la misura politica economica è immediatamente adottabile dal governo siciliano. Villarosa potrebbe farsi garante della celere definizione dei meccanismi pattizi tra lo Stato e la Regione siciliana che, nello spirito della leale collaborazione, porterebbero alla rivitalizzazione delle aree interne della Sicilia".