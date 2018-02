SICUREZZA: BERLATO (FDI) CONTRO VARIATI SU 'DIVIETO' INGRESSO 16ENNI A FIERA HIT SHOW

12 febbraio 2018- 13:19

Vicenza, 12 feb. (AdnKronos) - "Rimaniamo sinceramente sbalorditi dalle dichiarazioni del Sindaco di Vicenza Achille Variati sulla presenza dei minori di 16 anni a Hit Show 2018, soprattutto in merito alla possibilità per quest’ultimi di vedere le armi esposte secondo rigidi standard di sicurezza in una fiera di settore che ha rilevanza internazionale". Così il capogruppo regionale di Fdi Sergio Berlato attacca il sindaco di Vicenza."Ricordiamo al Sindaco che forse dovrebbe pensare più alla sicurezza della città di Vicenza, soprattutto in aree particolarmente degradate, invece di lanciare allarmi su pericoli inesistenti - polemizza - Il Sindaco, come rappresentante delle Istituzioni dovrebbe portare rispetto ai legali possessori di armi, perché sono persone ritenute affidabili dalle autorità e dalla fedina penale perfettamente pulita, requisito indispensabile per avere un porto d’armi". "Se dovessimo preoccuparci dell’educazione dei ragazzi, il nostro ultimo pensiero dovrebbe essere rivolto a quei ragazzi che frequentano la fiera con i loro genitori proprio perché quest’ultimi, in qualità di legali possessori di armi, sono cittadini integerrimi che non rappresentano in alcun modo un pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità altrui e che sicuramente sapranno fornire una corretta educazione ai propri figli", spiega.