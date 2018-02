SICUREZZA: BERLATO (FDI) CONTRO VARIATI SU 'DIVIETO' INGRESSO 16ENNI A FIERA HIT SHOW (2)

12 febbraio 2018- 13:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "Vorremmo inoltre mettere a conoscenza il Sindaco Variati che tutte le armi per uso civile esposte ad Hit Show, oltre a quelle per specifico uso venatorio, vengono utilizzate per il tiro sportivo in diverse categorie, ivi comprese le pistole semiautomatiche che il Sindaco in scadenza del Comune di Vicenza ha definito in maniera azzardata “armi per sparare agli esseri umani”, precisa Berlato."Le armi sono strumenti e come tali devono essere considerati. Quello che dobbiamo condannare è l’uso distorto che alcuni soggetti, tra i quali coloro che le possiedono illegalmente, ne possono fare. Il Sindaco Variati, come fanno molti della sua parte politica, invece di preoccuparsi delle armi utilizzate da cittadini onesti e affidabili, dovrebbe preoccuparsi delle armi utilizzate dai terroristi e dai criminali, spesso acquistate al mercato nero", prosegue "Vogliamo ricordare al Sindaco Variati e ai suoi accoliti che Hit Show non è il gay pride e neppure una manifestazione di quei centri sociali dai quali si guarda bene dal prendere le distanze. Se i ragazzi minorenni accompagnati dai loro genitori entrano in manifestazioni come Hit Show, che rappresentano l’eccellenza italiana nel settore delle armi sportive, riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo, questo non rappresenta certo un pericolo né per i ragazzi né per la collettività", conclude.