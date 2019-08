5 agosto 2019- 09:19 Sicurezza bis, verso voto di fiducia in serata

Roma, 5 ago. (AdnKronos) - Sul dl sicurezza bissi prevede il voto di fiducia stasera. E' quanto apprende l'AdnKronos da fonti della Lega. Ma - secondo le stesse fonti di Via Bellerio - il dl sicurezza bis, che è "una misura fondamentale, lo portiamo a casa". In casa Lega si guarda il pallottoliere con cautela: "Alla fine magari non saranno 161 i voti a favore, ma contando chi non sarà in Aula e chi dei 5Stelle voterà contro, che saranno al massimo 6 o 7, i numeri non mancheranno".Dai Cinque stelle bocche cucite da chi potrebbe disobbedire all'indicazione di Di Maio di votare compatti a favore del dl, blindato con il voto di fiducia. Negli scorsi giorni era stata la senatrice Elena Fattori a far sapere che "non voterà la fiducia", dicendosi però certa che "il governo reggerà, avendo di fatto l'appoggio esterno di Fdi e di Fi". I vari Airola, Mantero, La Mura e Ciampolillo restano tra i malpancisti del movimento: ma per ora non trapela quale sarà la loro decisione di voto a Palazzo Madama questa sera.