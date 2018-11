30 novembre 2018- 16:22 Sicurezza: Boccia plaude a Fico, prossimo passo distanza da governo

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "Era fin troppo evidente che con la sua assenza Fico aveva marcato le distanze dal dl Salvini. Uno con la sua storia non poteva non essere d’accordo con noi sulle critiche a questo pessimo provvedimento e gli va riconosciuto il coraggio di non essersi nascosto dietro l’ipocrisia solita dei tanti che si nascondono in casi come questi". Così Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria dem, oggi a Bologna per iniziative congressuali.Per Boccia, ora Fico "deve fare l’ultimo passo, prendere le distanze da questo governo che è un ogm. Ogni giorno che passa si vedono le differenze abissali tra Lega e M5S. Più il M5S resta al governo più sarà costretto a rinnegare la propria anima e più Salvini si rafforzerà. Il Pd nel congresso non potrà non prendere atto delle differenze profonde tra i due partiti. Dobbiamo fare di tutto per disarticolare questa maggioranza che sta facendo danni sociali ed economici evidenti".