26 novembre 2018- 19:23 Sicurezza: Borghi (Pd), fiducia contro deputati M5S

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - "Siamo alla quarta fiducia del governo del cambiamento: un cambiamento talmente rilevante che fa assumere alla natura di questa richiesta le fattezze di un passato che evidentemente molti colleghi non conoscono”. Così Enrico Borghi, membro della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito del Dl sicurezza. “Questa è una fiducia -sottolinea- che viene posta senza che l'opposizione abbia fatto ostruzionismo. Anzi, in presenza del ritiro di tutti gli emendamenti del Partito democratico e in presenza di una disponibilità di contenere il numero degli emendamenti al fine di un esame contenuto e con tempi certi. Perché, dunque, un provvedimento di questa natura? Questa è una fiducia contro i deputati del Movimento 5 Stelle. Per impedir loro di esprimervi, di tradurre in un libero esercizio di voto di questo Parlamento le opinioni espresse fuori da qui".