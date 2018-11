19 novembre 2018- 20:53 Sicurezza: Brescia, valuto tutti emendamenti ma misure su Sprar ok

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - “Come ha già detto Francesco D’Uva, ogni provvedimento in generale può essere migliorato e, nel caso del decreto sicurezza, lo abbiamo dimostrato con un emendamento del Senato che obbliga le cooperative che lavorano nel settore dell’accoglienza alla massima trasparenza. Una nostra battaglia da sempre. Siamo convinti, che anche la parte del decreto che riguarda gli Sprar potrebbe essere perfezionata, ma allo stato non c’è ragione per bocciarla nel suo complesso. Anche se come relatore e presidente di commissione ho il dovere di valutare tutte le proposte emendative che arriveranno, anche dal Movimento 5 Stelle". Lo afferma il presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia."Chiaro, poi, che, affinché il nuovo sistema degli Sprar continui a produrre degli effetti positivi in tema di accoglienza e di integrazione e tenendo conto delle modifiche al sistema che vengono introdotte dalla nuova norma, sarà necessario -aggiunge- che il ministero dell’Interno lavori per ridurre o stabilizzare gli arrivi, e dare maggiore impulso ai rimpatri".