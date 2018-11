5 novembre 2018- 13:13 Sicurezza: Buffagni, se De Falco vota no certo che si dimetterà

Roma, nov. (AdnKronos) - Se il senatore M5S Gregorio De Falco voterà contro il dl sicurezza "si assumerà le sue responsabilità. Se non si ritrova nella maggioranza, sono certo che si dimetterà e tornerà a fare il suo lavoro". Lo dice a Circo Massimo, su Radio Capital, il sottosegretario agli Affari regionali in quota M5S Stefano Buffagni."Dobbiamo rispettare dieci milioni di cittadini e un gruppo parlamentare. Se un genio si sente più illuminato degli altri e si comporta da solista, evidentemente non riesce a far parte di una comunità che sta affrontando un percorso complicato. Non è una questione di cacciare o non cacciare - continua Buffagni - Se sei in maggioranza e ritieni che ci sia un provvedimento che abbia criticità, discuti internamente, non presenti 80 emendamenti come se fossi in opposizione. Quello che sta facendo la Lega al dl anticorruzione è esattamente lo stesso giochino. Io sono uno che spesso alza la mano e dice non sono d’accordo, internamente è necessario far valere le proprie esigenze, soprattutto perché veniamo da storie molto diverse noi e la Lega. Ma non possiamo venire a sapere le cose dall’informazione. Queste cose lasciamole al Pd".