30 ottobre 2018- 19:42 Sicurezza: Carfagna, Fi non sarà ruota scorta

Roma, 30 ott. (AdnKronos) - "Il Decreto Sicurezza è in bilico perché i parlamentari Cinquestelle non lo vogliono votare? Sono cose che succedono quando si procede con una maggioranza che non condivide una visione comune e gli stessi valori. Valuteremo il testo in Parlamento senza pregiudizi, come abbiamo sempre fatto. Una cosa è certa: Forza Italia non sarà la ruota di scorta di nessuno”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota.