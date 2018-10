23 ottobre 2018- 21:08 Sicurezza: Carfagna, ok videosorveglianza vittoria Fi

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "L’approvazione della legge sulla videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili è un doppio successo. E’ una grande notizia per le famiglie che potranno vivere più serene: avremo nuovi strumenti per prevenire abusi e maltrattamenti facilitando il lavoro delle Forze dell’ordine". Lo dichiara Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia. "E’ una vittoria di Forza Italia che, grazie al lungo impegno e alla determinazione di Annagrazia Calabria, prima firmataria della proposta, ha saputo convincere la maggioranza del Parlamento dell’utilità di questo provvedimento che migliora concretamente la vita di moltissimi italiani”.