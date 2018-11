5 novembre 2018- 17:50 Sicurezza: Casaleggio, espulso chi non vota? Decideranno probiviri

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Chi non vota la fiducia al governo M5S-Lega va espulso? "Non mi sto occupando di questo tema" ma "saranno i probiviri a definire questa decisione”. Così il presidente dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, lasciando il Senato, in un video pubblicato sul 'Fattoquotidiano.it' risponde alle domande dei cronisti sulle tensioni nel gruppo M5S sul decreto Sicurezza.