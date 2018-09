25 settembre 2018- 12:39 Sicurezza: Cd Veneto, dl Salvini la risposta che gli italiani attendevano da tempo

Venezia, 25 set. (AdnKronos) - “Il Decreto- Salvini su sicurezza e immigrazione è stato approvato ieri all’unanimità dal Consiglio dei Ministri e ora passerà all’esame del Parlamento. Questo atto amministrativo è la risposta che gli italiani attendevano da tempo, un segnale forte per dire basta al caos e alla malavita dei ‘profughi vacanzieri’ che, grazie a politiche ‘buoniste’ del Governo Renzi, sono entrati senza alcun controllo in Italia”. Lo sottolineano in una nota diffusa i consiglieri regionali di ‘Centro Destra Veneto - Autonomia e Libertà’, Stefano Casali, Andrea Bassi e Fabiano Barbisan.“Quarantadue punti per fare chiarezza su molti aspetti e definire in modo inequivocabile chi può e ha diritto di rimanere in Italia – spiegano i consiglieri regionali – nel provvedimento è disciplinata l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e vengono previsti i casi speciali di permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario, come ad esempio, il grave sfruttamento lavorativo, la violenza domestica, i motivi di salute di eccezionale gravità. E’ inoltre prevista la revoca della protezione internazionale per chi commette violenza sessuale e per chi spaccia, compie rapine ed estorsione, e l’annullamento della cittadinanza per reati di terrorismo accertati con sentenza definitiva”.