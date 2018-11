29 novembre 2018- 09:15 Sicurezza: Cecchetti (Lega), grazie a Salvini da parole a fatti

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Espulsioni per i richiedenti asilo che si macchiano di reati gravi nel nostro Paese, sanzioni per l'accattonaggio molesto, galera per chi organizza occupazioni e sfrutta i mendicanti, assunzioni nella Polizia locale, costruzione di nuove carceri. In una parola, più sicurezza. E grazie al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tutto questo ora è realtà". Lo afferma il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, che esprime "grande soddisfazione per l'approvazione del decreto sicurezza e immigrazione". "Dalle parole ai fatti: grazie al ministro Salvini, che ha saputo attuare in tempi brevi uno dei punti cardine del programma della Lega, il Parlamento approva un provvedimento che comporta più certezza e sicurezza per i cittadini, più tutela per i sindaci e maggiori garanzie per gli italiani".