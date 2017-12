SICUREZZA: COMUNE BERGAMO LANCIA APP, CITTADINI POSSONO SEGNALARE REATI

9 dicembre 2017- 18:23

Milano, 9 dic. (AdnKronos) - Cambia il concetto di sicurezza partecipata: il Comune di Bergamo lancia 1Safe, un'applicazione per segnalare episodi di criminalità e pericolo in città. Ogni cittadino che ha scaricato la app gratuita sul proprio telefono - disponibile per smartphone con sistemi operativi iOs o Android e in quattro lingue - può segnalare situazioni a rischio; basta registrarsi fornendo nome, cognome e numero di telefono. "Bergamo è la prima città ad avvalersene: un’operazione senza costi per l’amministrazione comunale che è stata partner nello sviluppo del sistema", come si legge nella nota del Comune guidato dal sindaco Giorgio Gori.Chi fosse testimone di furti, incendi, risse, comportamenti illegali può mandare immediata segnalazione attraverso la app alla centrale operativa della Polizia locale che ne prende carico in modo immediato. Le segnalazioni sono georeferenziate e quindi diventa semplice sapere cosa sta succedendo e dove. Più utenti segnalano l’episodio, più cresce l’affidabilità della segnalazione: un algoritmo evidenzia alla centrale operativa il livello di attendibilità degli episodi segnalati.Il Comando del Comune di Bergamo può inoltre contattare per ulteriori informazioni qualunque utente, visto che nel momento della registrazione viene fornito il numero di telefono. A ogni segnalazione confermata dai fatti, l’utente guadagna affidabilità e in futuro i suoi suggerimenti di intervento avranno un 'peso' maggiore. Di contro, l’affidabilità diminuisce se le sue segnalazioni non trovano riscontro.