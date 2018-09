24 settembre 2018- 13:16 Sicurezza: Conte, assoluta garanzia diritti fondamentali

Roma, 24 set. (AdnKronos) - Il dl sicurezza, approvato oggi dal Cdm, si muove in un "quadro di assoluta garanzia per i diritti fondamentali delle persone", e tiene conto "delle convenzioni internazionali e dei principi contenuti nella nostra Costituzione, nella Carta europea dei diritti dell'uomo. Noi andiamo a operare per un sistema di riordino e revisione" al fine di "una più efficace disciplina". Lo dice il premier Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi."Siamo andati ad operare una razionalizzazione per adeguare le nostre norme agli standard dei principali paesi europei, ci siamo accorti che avevamo dei disallineamenti significativi rispetto alle normative vigenti nei principali paese Ue", chiarisce.