3 ottobre 2018- 16:36 Sicurezza: Conte, Fico ha diritto di esprimere sue opinioni

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Il presidente della Camera ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, nel rispetto dei ruoli. Il confronto delle idee è la linfa vitale della democrazia". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel numero in edicola domani, rispondendo a chi gli chiede della posizione di Fico a sostegno del diritto d'asilo, parole che hanno provocato la risposta piccata del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini."Al Governo spetta assumersi la responsabilità di esprimere una politica sul fronte della sicurezza e della immigrazione - rimarca Conte - Il Parlamento interverrà in sede di conversione del decreto esercitando le proprie prerogative, se del caso modificandolo e migliorandolo ulteriormente".