20 settembre 2018- 16:13 **Sicurezza: Conte, no tensioni su dl, rinvio Cdm perchè sono fuori**

Roma, 20 set. (AdnKronos) - "No, assolutamente". Il premier Giuseppe Conte a Salisburgo risponde così quando gli viene chiesto se ci siano tensioni nella maggioranza sul decreto sicurezza. "Il rinvio" del Cdm previsto per oggi, c'è stato "perchè sono qui davanti a voi e se c'è un decreto significativo, se permettete vorrei essere presente. E non c'è neanche Di Maio".