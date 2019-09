26 settembre 2019- 20:26 Sicurezza: da Cdm ok a riordino carriere, più tutele per donne incinte (2)

(AdnKronos) - Quanto alle donne in dolce attesa, "particolare tutela - si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi - è riservata alle donne in stato di gravidanza che partecipano ai concorsi pubblici per il reclutamento. Si prevede, in particolare, che in caso d’impossibilità di essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fisico-psico-attitudinale, siano ammesse d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dello stato di gravidanza"."I due testi consentono di intervenire anche sulle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia attraverso una loro eventuale rideterminazione, in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità e della loro consistenza effettiva alla data del primo gennaio 2019, ferme restando le facoltà assunzionali autorizzate e non esercitate alla medesima data".