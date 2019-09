25 settembre 2019- 10:45 Sicurezza: Dadone, 'investire di più, tecnologia può essere utile'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Credo sia una questione principalmente culturale da un lato, e di ordine pubblico dall’altro. C’è una situazione di percezione di mancanza di sicurezza e su questo bisogna investire molto. La tecnologia può essere utile, come le telecamere sugli autobus piuttosto che negli ospedali per riuscire ad aiutare il personale rispetto a questo tipo di aggressioni. Bisogna investire di più nel comparto sicurezza. "E' una questione di ordine pubblico ma anche culturale. Non possiamo trovare normale che delle persone aggrediscano il funzionario pubblico che si trova su un autobus piuttosto che il medico che è in ospedale perché sono esasperate da una condizione personale", rileva Dadone.Sullo stesso tema il ministro ha aggiunto: "potrebbe aiutare lavorare sul fronte del potenziare le assunzioni nel comparto sicurezza perché anche l’idea che ci siano molte più forze dell’ordine a monitorare il territorio permette di avere un senso di sicurezza da parte dei cittadini. Abbiamo avuto modo di parlarne con il sindaco Raggi della necessità di aumentare la pianta organica della polizia municipale".