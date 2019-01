9 gennaio 2019- 18:29 Sicurezza: De Corato, emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta Milano, secondo i dati Istat, vince la classifica di città con il tasso di delittuosità più alto di Italia, addirittura 10.908 delitti ogni 100 mila abitanti, un record, che riconferma l'emergenza sicurezza, al quale ormai il sindaco Sala e la sua Giunta sono abituati". Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, commentando i dati diffusi oggi dall'istituto di statistica."Le città della camorra e della mafia, Napoli e Palermo -osserva De Corato- sono più sicure di Milano". E "questo ennesimo schiaffo in tema di sicurezza alla città di Milano continuerà a essere minimizzato da Sala e dal centrosinistra, che hanno dimostrato di essere molto più attenti ai temi dell’immigrazione". Tanto che "il primo cittadino del capoluogo lombardo, in barba a questi dati, afferma che la città, senza gli immigrati, si fermerebbe". "A Milano -rimarca l'assessore- sono presenti 262.521 stranieri regolari e quasi 49mila clandestini, mentre nell'intera regione sono rispettivamente 1.153.835 e 112 mila". Secondo i "dati Orim e Polis Lombardia, rapportando i crimini commessi da italiani e da stranieri (regolari) con le loro rispettive popolazioni il tasso di delittuosità di questi ultimi è 5,6 volte superiore rispetto a quello dei primi".