9 gennaio 2019- 18:29 Sicurezza: De Corato, emergenza a Milano 10mila delitti su 100mila abitanti (2)

(AdnKronos) - "Ovviamente -continua De Corato- bisogna tenere conto anche del fatto che in questo calcolo non sono considerati i reati commessi dai clandestini. Però, a detta del sindaco di Milano, senza questi ultimi la città si fermerebbe". Milano, aggiunge, è "una città violenta e le classifiche che la giudicherebbero città più vivibile in tema di servizi poco importano ai milanesi, ormai ostaggio della delinquenza". Una problematica, quella della sicurezza a Milano, che "va affrontata come una propria e vera emergenza". Perché "se il capoluogo lombardo continua a guidare la classifica come città meno sicura d’Italia, vorrà dire qualcosa"."Le responsabilità -conclude l'assessore- è inutile dirlo, sono tutte politiche: 8 anni di governo del centrosinistra hanno trasformato le nostre periferie in fortini della malavita, i parchi e le vie della movida in supermercati a cielo aperto di sostanze stupefacenti. Viene da ridere amaramente leggendo il programma elettorale di Sala: alle pagine 4 e 120 scriveva 'Milano capitale della Legalità', ma la legalità che intendeva lui era quella delle procedure amministrative del 'rispetto dei diritti civili di tutti i cittadini, minoranze comprese, perché Milano è una capitale rispettosa delle diversità da cui attinge le sue risorse culturali e civili, nulla a che fare con quella chiamata 'sicurezza urbana'".