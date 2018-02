SICUREZZA: DE POLI (UDC), PIù MEZZI E UOMINI A FORZE ORDINE

12 febbraio 2018- 15:43

Padova, 12 feb. (AdnKronos) - "Il problema della sicurezza è un tema centrale che va affrontato con serietà e non con la demagogia. Noi con l’Italia Udc si schiera dalla parte delle forze dell’ordine: servono più risorse (uomini e mezzi) per garantire la sicurezza degli italiani": lo afferma Antonio De Poli, candidato del centrodestra in Senato nel collegio di Padova commentando il sondaggio de Il Messaggero secondo cui il 70 per cento degli italiani si sente insicuro.