21 maggio 2019- 18:03 Sicurezza: Di Maio, 'dl bis da chi nel primo ha dimenticato nodo rimpatri'

Roma, 21 mag. (AdnKronos) - "Io aspetto il testo definitivo" del dl sicurezza bis, "due-tre milioni di euro per i rimpatri non so cosa ci permettono di fare, servono diversi centinaia di milioni e li possiamo trovare. Noi in quel dl guardiamo soprattutto la norma su rimpatri, del resto se dobbiamo fare un dl bis e perché nel primo qualcuno si è dimenticato di affrontare la questione". Così Luigi Di Maio, nel corso dell'evento a Roma organizzato dal M5S al Tempio di Adriano.