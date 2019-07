12 luglio 2019- 12:34 Sicurezza: Di Maio, 'non si cerchino pretesti per far cadere governo'

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - “Non si cerchino pretesti per far cadere il governo, sono pronto a incontrare le forze di polizia e le rappresentanze sindacali per spiegare loro la verità sugli emendamenti al dl sicurezza bis. Conta la verità, non la propaganda. Invierò un invito formale in queste ore". Così il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, dopo le accuse mosse al M5S da parte della Lega e dell'altro vice premier, Matteo Salvini.