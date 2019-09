25 settembre 2019- 10:51 Sicurezza: Di Maio, 'su decreto recepire osservazioni Mattarella'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Sul decreto sicurezza abbiamo da compiere soltanto un atto dovuto: recepire le osservazioni del Presidente della Repubblica, che non riguardano il sequestro di imbarcazioni, riguardano sicuramente la sproporzionalità delle multe, ma non la multa in sé e poi altre vicende che non riguardano i migranti". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervistato da Rainews 24.