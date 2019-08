5 agosto 2019- 20:41 Sicurezza: dl bis, no navi in mare italiano, più pene per ordine pubblico/Scheda (4)

(AdnKronos) - Viene ampliato l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosidetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l'allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus.RISORSE A FORZE ORDINE E ASSUNZIONI PER ESECUZIONI PENE- Previste più risorse per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco e personale del ministero dell'Interno.Il provvedimento contiene inoltre misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, consentendo al ministero della Giustizia di procedere all'assunzione a tempo determinato, per un anno, di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Prorogato al primo gennaio 2020 il termine per l'entrata in vigore della riforma Orlando sulle intercettazioni.