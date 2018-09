24 settembre 2018- 16:06 Sicurezza: Fiano, dl Salvini miscela propaganda e superficialità (2)

(AdnKronos) - "L’abolizione dell’uso dello Sprar -prosegue Fiano- per i richiedenti asilo, limitandola a coloro già in protezione, con conseguente aumento della popolazione invece presente nei Cas, per i quali si prevede contemporaneamente una radicale riduzione di finanziamenti, produrrà un ritorno a mega concentrazioni di persone, peggioramento delle condizioni di vita interne, con aumento delle esigenze di controllo e sicurezza da parte delle Forze dell’Ordine; in presenza peraltro di una forte riduzione del numero di rimpatri rispetto al precedente governo, al contrario di quanto promesso ai quattro venti in campagna elettorale"."La sospensione poi della richiesta d’asilo prima di una sentenza definitiva, produrrà sicure eccezioni di costituzionalità, che al di la dell’obiettivo ricercato, mettono a rischio il sistema della certezza ordinamentale in quanto a diritti fondamentali. C’è molta propaganda in questo decreto, molti difetti, e molti rischi di incostituzionalità. Non si vedono invece i benefici e neanche le soluzioni oggettive che tanto avevano riempito i mesi della campagna elettorale", conclude.