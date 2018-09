23 settembre 2018- 13:18 Sicurezza: Fico, c'è quando garantisci tutti gli altri diritti

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Sulle politiche per la sicurezza e l’immigrazione, “la sicurezza è un qualcosa che si costruisce tramite la costruzione definitiva, solida e sostanziale di altri diritti. Il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla partecipazione pubblica dei cittadini, magari alle scelte dei comuni. Il diritto dei cittadini ad una città sana, il diritto all’acqua pubblica”. Queste le parole del presidente della Camera Roberto Fico, in un’intervista a Presadiretta che andrà in onda domani, alle 21.15 su Rai3. “Quando si costruiscono e diventano veri diritti – ha aggiunto - allora la società è molto più sicura. E’ da qui che si parte. Altrimenti significa produrre una politica securitaria e non di vera sicurezza. Il diritto alla sicurezza viene affermato solo se costruisci tutti gli altri diritti di una società”.