8 ottobre 2019- 13:17 Sicurezza: Finco (Lega), 'se poliziotti si difendono rischiano lunghi processi' (2)

(AdnKronos) - “Parliamo di circa 200 aggressioni nel solo 2019 - continua Finco - dati sconvolgenti, soprattutto se si considera che i poliziotti, il più delle volte, sono impossibilitati a difendersi. E se provano a prevenire azioni violente con il semplice uso di fascette per bloccare soggetti ritenuti pericolosi, devono poi far fronte ad accuse pesantissime di violenza. Anche l’uso del taser, che era partito come sperimentazione in molte città d’Italia, potrebbe aiutare moltissimo. Eppure ad oggi gli agenti non dispongono di questi strumenti". "Tutto questo testimonia ancora una volta, purtroppo, che siamo nel paese del Bengodi, un paese in cui i criminali possono fare quello che vogliono, tutelati dal fatto che le conseguenze per loro sono minime, mentre per gli agenti sarebbero enormi. La politica, invece di istituire il reato di tortura per tutelare i malviventi, come fatto dal governo Gentiloni, dovrebbe fare molto di più per tutelare chi ci protegge, altrimenti rischiamo di dover piangere ancora molti, troppi agenti”, conclude.