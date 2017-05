SICUREZZA: FIORI, DA FI 21 PROPOSTE PER RISPONDERE A RICHIESTE CITTADINI

12 maggio 2017- 17:52

Foggia, 12 mag. (AdnKronos) - “Sono ventuno le proposte che emergono da un lungo lavoro di confronto e di analisi dei dati che Forza Italia ha operato con i suoi amministratori, un piano completo e articolato che tocca tutti gli aspetti di fragilità del nostro sistema di tutela del territorio e delle persone, che da un decennio a questa parte stanno drammaticamente condizionando la vita degli Italiani". Lo spiega, spiega Marcello Fiori, coordinatore nazionale degli Enti Locali del movimento azzurro , dopo la nuova iniziativa di 'RipartiamoItalia' svoltasi oggi a Foggia, dedicata al tema della sicurezza, presenti numerosi esponenti nazionali e locali del partito. "Ventuno proposte chiare e realizzabili -aggiunge- per arginare il degrado urbano, che mina il diritto alla sicurezza e impedisce ai cittadini e in particolare alle categorie più fragili (donne, bambini, anziani e disabili) di fruire pienamente degli spazi pubblici, e per recuperare il controllo del territorio nazionale”. “Con queste proposte -conclude Fiori- intendiamo rispondere alle urgenti richieste degli italiani, che subiscono progressivamente l’erosione del loro diritto alla sicurezza. La percezione del rischio criminalità è infatti in costante crescita. Se nel 2014 erano il 30% le famiglie italiane a indicare il rischio di criminalità come un problema presente nella zona di residenza, nel 2016 sono diventate il 38,9%, nel Lazio addirittura una famiglia su due (50%)”.