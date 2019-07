15 luglio 2019- 11:22 Sicurezza: fonti M5S, avanti con emendamento polizia penitenziaria

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo presentato un emendamento al dl sicurezza per dare maggiore tutele alla polizia penitenziaria in caso di aggressioni in carcere. Ci auguriamo che l’emendamento passi senza alcun problema di ammissibilità, come già avvenuto con altri emendamenti". Così fonti M5S, sul testo in discussione alla Camera.