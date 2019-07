11 luglio 2019- 14:11 Sicurezza: Fraccaro, 'su tutela polizia risolveremo nodo formulazione'

Roma, 11 lug. (AdnKronos) - “In merito al decreto Sicurezza bis occorre sottolineare che la volontà politica non c’entra con il regolamento della camera. Non confondiamo i livelli. I parlamentari del MoVimento stanno lavorando come sempre per trovare formulazioni che rispettino i criteri di ammissibilità, è solo questo il nodo. La volontà di tutelare e supportare le forze dell’ordine da parte del M5S non è minimamente in discussione”. Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.