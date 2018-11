20 novembre 2018- 18:04 Sicurezza: Fratoianni, inaccettabile pretesa Lega, dl va cambiato

Roma, 20 nov. (AdnKronos) - "La pretesa della Lega di non modificare il decreto Sicurezza è doppiamente inaccettabile: intanto perchè si umilia ancora una volta il Parlamento e la sua libertà e il suo diritto di discutere e di intervenire sul testo proposto". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali, parlando con i cronisti a Montecitorio."E poi perchè quel decreto non è affatto un decreto sicurezza, ma una legge che aumenterà caos ed insicurezza per i cittadini di questo Paese. Va cambiato conclude Fratoianni - e va cambiato radicalmente."