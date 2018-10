17 ottobre 2018- 18:48 Sicurezza: Gasparri, positivo incontro con sindacati comparto

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "È stato molto positivo l'incontro che abbiamo avuto oggi come Forza Italia con i sindacati della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale. Abbiamo raccolto proposte e osservazioni che trasformeremo in emendamenti al decreto sulla sicurezza e sull'immigrazione". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI)."Molti degli argomenti affrontati - prosegue - erano già stati oggetto di proposte di legge presentate da Forza Italia e trasformate in emendamenti al provvedimento in esame alla Commissione affari costituzionali del Senato. Quello che manca è soprattutto lo stanziamento di risorse adeguate per i contratti, il riordino delle carriere, la previdenza integrativa e, soprattutto, l'aumento degli organici per le forze di polizia e i Vigili del Fuoco. Abbiamo assicurato il massimo impegno e ci auguriamo che la Lega non si faccia condizionare dai grillini al governo che hanno sempre mostrato ostilità verso le forze di polizia e tesi contrapposte a quelle volte a garantire maggiore sicurezza e tutela per i cittadini. Incontreremo anche i Cocer delle Forze Armate e continueremo a tenere un filo diretto con i sindacati nel corso dell'esame del provvedimento al Senato", conclude Gasparri.