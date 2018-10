23 ottobre 2018- 21:08 Sicurezza: Giammanco, ora Senato dia ok definitivo a videosorveglianza

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Per la seconda volta in due anni la Camera dei Deputati ha approvato la mia proposta di legge per l’introduzione della videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture per anziani e disabili. Ciò grazie al lavoro che ho svolto nella scorsa legislatura". Lo dichiara Gabriella Giammanco, Vice presidente di Forza Italia al Senato"Nel 2016, infatti, da relatrice del provvedimento, avevo già portato la stessa Camera all’approvazione della mia proposta che quest’anno, così come previsto dai regolamenti parlamentari, proprio per il fatto di essere stata ripresentata, tale e quale in ogni suo punto, dalla collega Calabria ha potuto godere di un iter legislativo accelerato nello stesso ramo del Parlamento”. “Il vero scoglio adesso sarà la sua conversione in legge al Senato, dove si era arenata nel 2016, e per la quale farò il possibile anche in qualità di Vice presidente del mio gruppo. Mi auguro che l’Aula del Senato, questa volta, si mostri più sensibile al tema della tutela dei più deboli e non rimandi oltre la questione”, conclude Giammanco.